В «Р-Энергии» рязанцам объяснили, как связаться с компанией через электронные сервисы и по телефону

ООО «Р-Энергия» напоминает рязанцах об актуальных способах связи, благодаря которым можно оперативно обратиться в компанию.

Принимаются обращения от граждан через сайт r-energiya через сервисы «Написать обращение» и «Заказать обратный звонок». Также обращения принимаются в Личном кабинете «Население Электроснабжение», в Личном кабинете «Население ЕРЦ/ЖКУ» и в мобильном приложении Р-Энергия ЕРЦ/ЖКУ.

Также у «Р-Энергия» есть страница ВКонтакте, где есть возможность оставить сообщение. Электронная почта компании: reception@rnrg.ru.

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Также в компании напомнили актуальные телефонные номера:

(4912) 40-20-40 – для населения;

(4912) 90-87-90 – для бизнеса;

8-800-250-50-78 – общий (звонок бесплатный).

Обратиться также можно через «Телебота» на Telegram-канале или на почтовый адрес: 390000, г. Рязань, ул. Радищева, д. 61.

Напомним, компания «Р-Энергия» (бывшее ООО РГМЭК) находится в активной стадии ребрендинга. В связи с техническими работами, связанными с ребрендингом, на некоторых наших электронных сервисах могут наблюдаться кратковременные ограничения. Если у вас возникают сложности с входом в мобильное приложение, обновите его до последней версии. Она работает в корректном режиме.