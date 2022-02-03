В Путятинском районе закрыли на карантин детский сад из-за коронавируса у воспитателя

В Путятине Рязанской области закрыли на карантин детский сад «Березка» из-за выявленного случая заражения коронавирусом у воспитателя, сообщает ИД «Пресса».

Соответствующее предписание территориального отдела Роспотребнадзора опубликовали 2 февраля.

Как рассказала заведующая дошкольным учреждением Наталья Новикова, 14 воспитанников детсада в течение 7 дней будут находиться на самоизоляции. В самих помещениях проведут обеззараживание, дезинфекцию.

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Уточняется, что на карантин также закрыли две группы детского сада «Сказка».