В Путятинском округе прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО

В Путятинском округе в формате круглого стола прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО.

В мероприятии, организованном министерством труда и социальной защиты населения Рязанской области совместно со Штабом общественной поддержки «Единой России», приняли участие заместитель секретаря Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Штаба общественной поддержки, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица, заместитель главы администрации Путятинского округа по социальным вопросам Ирина Давыдова.

На вопросы участников встречи ответили представители профильных министерств и ведомств, общественных организаций и фондов.

Главными темами встречи стали меры социальной поддержки оказание помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

Участники обсудили помощь государства в трудоустройстве и открытии своего дела при посредничестве Центра занятости населения Рязанской области, формы социального контракта, льготы для школьников, а также выплаты по ранениям и получение страховки бойцами СВО, порядок оформления необходимых документов.

Елена Синица отметила, что во время XXII Съезда партии «Единая Россия» президент Владимир Путин остановился на поддержке участников СВО. С нового года оказанию помощи будет посвящен целый раздел народной программы «Единой России».

– В этот раздел вошли 13 положений, в том числе по обеспечению возможностей для профессиональной переподготовки участников СВО и членов их семей, созданию условий для профессиональной самореализации бойцов, обеспечению их медицинской реабилитации, – рассказала Елена Синица. – Задача нашей сегодняшней встречи – донести информацию до семей участников СВО о мерах социальной поддержки, которыми они могут воспользоваться. Мы обязаны поддержать и позаботиться о родных бойцов. Это наша прямая обязанность. Выражаю глубокую признательность матерям и женам наших героев, ежедневно совершающих подвиги. Решение всех вопросов, озвученных в ходе встречи, возьму под личный контроль.

В завершение встречи Елена Синица поздравила собравшихся с наступающим Новым годом и пожелала всем благополучия, мира и добра.