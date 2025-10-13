В Пронском районе выявили нарушения в работе артезианской скважины. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.
Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать ресурсоснабжающую организацию устранить несоответствия в сфере недропользования.
Проверка показала, что артезианская скважина в Орловском сельском поселении работала с нарушениями. В частности, на ней отсутствовали устройства для учета объема извлекаемой воды, что затрудняло контроль за добычей недр.
Эти факты стали основанием для подачи иска в суд.
Требования прокурора были удовлетворены.