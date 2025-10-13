Понедельник, 13 октября, 2025
Происшествия

В Пронском районе выявили нарушения в работе артезианской скважины

Анастасия Мериакри
Изображение от rawpixel.com на Freepik

В Пронском районе выявили нарушения в работе артезианской скважины. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать ресурсоснабжающую организацию устранить несоответствия в сфере недропользования.

Проверка показала, что артезианская скважина в Орловском сельском поселении работала с нарушениями. В частности, на ней отсутствовали устройства для учета объема извлекаемой воды, что затрудняло контроль за добычей недр.

Эти факты стали основанием для подачи иска в суд.

Требования прокурора были удовлетворены.

