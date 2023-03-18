Суббота, 18 марта, 2023
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В Пронском районе Renault Logan попал под фуру, пострадала женщина

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Фото: ИД "Пресса"

В результате ДТП на границе Пронского и Михайловского района в Рязанской области пострадала 52-летняя жительница Волгограда. Женщину зажало в салоне легковушки, сообщает сайт ИД «Пресса».

Авария случилась 18 марта в районе 9 часов на 238-м километре автодороги М6 «Каспий». Автомобиль Renault Logan под управлением волгоградки выехал на встречку и оказался под колёсами фуры.

Пострадавшую пришлось доставать из покорёженного салона с помощью гидравлического инструмента «Ермак». Женщина доставлена в ближайшую скопинскую больницу.

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