В Пронском районе Renault Logan попал под фуру, пострадала женщина

В результате ДТП на границе Пронского и Михайловского района в Рязанской области пострадала 52-летняя жительница Волгограда. Женщину зажало в салоне легковушки, сообщает сайт ИД «Пресса».

Авария случилась 18 марта в районе 9 часов на 238-м километре автодороги М6 «Каспий». Автомобиль Renault Logan под управлением волгоградки выехал на встречку и оказался под колёсами фуры.

Пострадавшую пришлось доставать из покорёженного салона с помощью гидравлического инструмента «Ермак». Женщина доставлена в ближайшую скопинскую больницу.