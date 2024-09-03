Вторник, 3 сентября, 2024

В Приозерске мать задержана по подозрению в убийстве 2-летнего сына

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

В Приозерске Ленинградской области произошла трагедия: 30 августа в одной из квартир было обнаружено тело двухлетнего ребенка. Врачи скорой помощи и сотрудники полиции, прибывшие на вызов, нашли мальчика мертвым в ванной, пишет «КП в Петербурге».

По словам 21-летней матери Анны* (имя изменено), она купала ребенка, когда кто-то постучал в дверь. Женщина утверждает, что вышла разобраться, но никого не нашла. Когда же вернулась в ванную комнату, сын уже не подавал признаков жизни. Однако версия матери вызвала сомнения у полиции — показания девушки оказались противоречивыми.

Сложное детство и непростые отношения с ребенком

Анна выросла в неблагополучной обстановке: отец покинул семью и уехал в Санкт-Петербург, когда она была маленькой, а мать начала злоупотреблять алкоголем. Близкие рассказывают, что Анна нашла поддержку в общении с бабушкой, за которой ухаживала до самой ее смерти.

После смерти бабушки девушка начала строить свою личную жизнь. Она встретила молодого человека и родила ребенка, но, по словам знакомых, часто оставляла малыша с родственниками. Знакомые семьи утверждают, что Анна была не готова стать матерью и не проявляла особого интереса к своему ребенку. «Она любила животных, но детей не терпела», — делятся они.

Ситуация изменилась не в лучшую сторону, когда муж Анны ушел на службу по контракту. Отношения с матерью ухудшились, соседи заметили странное и агрессивное поведение девушки. Мать Анны даже жаловалась на физическое насилие со стороны дочери.

Другие люди говорят о ней как о добром и отзывчивом человеке. С 2016 года Анна занималась волонтерской деятельностью, помогала приютам для животных и занималась их пристройством. Коллеги по волонтерской работе уверены в ее невиновности и поддерживают девушку.

Трагедия и расследование

Что именно произошло в тот роковой день, пока остается загадкой. По словам источников, Анна сначала позвонила свекрови в слезах и сообщила, что ребенок не дышит. Свекровь сразу вызвала полицию и скорую помощь. Когда врачи прибыли на место, они констатировали смерть ребенка.

Следователи обнаружили, что мать была трезва, не находилась под воздействием каких-либо веществ. В процессе опроса Анна начала путаться в показаниях, что усилило подозрения правоохранительных органов.

Экспертиза выявила: ребенок утонул, на его теле также были обнаружены следы удушения и ожоги от кипятка. Следствие рассматривает версию преднамеренного убийства, Анну задержали. Против нее возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, часть 2, «Убийство малолетнего».

Следствие подготовило ходатайство о заключении Анны под стражу, однако Приозерский районный суд не принял решение об аресте. Какая именно мера пресечения была избрана, журналистам пока неизвестно. Если вина Анны будет доказана, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Россия впервые применила гибридную ракето-бомбу «Гром-Э1» по Харькову

В России подорожают холодильники и ноутбуки

В Рязанской области 2 сентября открылись новая школа и детский сад

Ремонтные работы изменят расписание электричек в Рязанской области

Астролог перечислила опасности коридора затмений с 18 сентября по 2 октября

В российских регионах началась масштабная перенастройка дорожных камер

Рязанка Лидия Гнидаш дошла до финала «Битвы шефов»

На Западе готовятся к огромному потоку украинских беженцев, заявил эксперт

Участник СВО призвал чиновников сделать дорогу под Волгоградом

Белгородцы пожаловались, что последствия атак ВСУ убирают воспитатели

ВС России «оштрафовали» танк оккупантов, катавшийся по шоссе в Курской области

4 сентября нельзя дарить принимать подарки: народные приметы, которые уберегут от беды