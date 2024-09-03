В Приозерске мать задержана по подозрению в убийстве 2-летнего сына

В Приозерске Ленинградской области произошла трагедия: 30 августа в одной из квартир было обнаружено тело двухлетнего ребенка. Врачи скорой помощи и сотрудники полиции, прибывшие на вызов, нашли мальчика мертвым в ванной, пишет «КП в Петербурге».

По словам 21-летней матери Анны* (имя изменено), она купала ребенка, когда кто-то постучал в дверь. Женщина утверждает, что вышла разобраться, но никого не нашла. Когда же вернулась в ванную комнату, сын уже не подавал признаков жизни. Однако версия матери вызвала сомнения у полиции — показания девушки оказались противоречивыми.

Сложное детство и непростые отношения с ребенком

Анна выросла в неблагополучной обстановке: отец покинул семью и уехал в Санкт-Петербург, когда она была маленькой, а мать начала злоупотреблять алкоголем. Близкие рассказывают, что Анна нашла поддержку в общении с бабушкой, за которой ухаживала до самой ее смерти.

После смерти бабушки девушка начала строить свою личную жизнь. Она встретила молодого человека и родила ребенка, но, по словам знакомых, часто оставляла малыша с родственниками. Знакомые семьи утверждают, что Анна была не готова стать матерью и не проявляла особого интереса к своему ребенку. «Она любила животных, но детей не терпела», — делятся они.

Ситуация изменилась не в лучшую сторону, когда муж Анны ушел на службу по контракту. Отношения с матерью ухудшились, соседи заметили странное и агрессивное поведение девушки. Мать Анны даже жаловалась на физическое насилие со стороны дочери.

Другие люди говорят о ней как о добром и отзывчивом человеке. С 2016 года Анна занималась волонтерской деятельностью, помогала приютам для животных и занималась их пристройством. Коллеги по волонтерской работе уверены в ее невиновности и поддерживают девушку.

Трагедия и расследование

Что именно произошло в тот роковой день, пока остается загадкой. По словам источников, Анна сначала позвонила свекрови в слезах и сообщила, что ребенок не дышит. Свекровь сразу вызвала полицию и скорую помощь. Когда врачи прибыли на место, они констатировали смерть ребенка.

Следователи обнаружили, что мать была трезва, не находилась под воздействием каких-либо веществ. В процессе опроса Анна начала путаться в показаниях, что усилило подозрения правоохранительных органов.

Экспертиза выявила: ребенок утонул, на его теле также были обнаружены следы удушения и ожоги от кипятка. Следствие рассматривает версию преднамеренного убийства, Анну задержали. Против нее возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, часть 2, «Убийство малолетнего».

Следствие подготовило ходатайство о заключении Анны под стражу, однако Приозерский районный суд не принял решение об аресте. Какая именно мера пресечения была избрана, журналистам пока неизвестно. Если вина Анны будет доказана, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет.