Среда, 9 апреля, 2025
-0.1 C
Рязань
Изображение от freepik
Новости России

В Приморье тренер дважды за вечер изнасиловал девочку в Приморье, заявила сестра

powder

Детский тренер, которого обвинили в изнасиловании девочки в Находке, надругался над ней дважды, заявила Amur Mash ее сестра.

По словам родственницы, 17-летняя девушка встретилась с подругой в квартиру на Малиновского, где с друзьями отдыхал 29-летний спортсмен. Утверждается, что он изнасиловал жертву в первый раз, после чего она успела написать маме, но потом телефон отобрали.

«Пока я не закончу, никуда ты не уйдешь», — приводит его слова сестра.

Она отметила, что девочку выпустили из квартиры после того, как мужчина надругался над ней второй раз.

Реклама

В полиции усомнились в правдивости этой информации, поскольку у девушки отсутствовали синяки и раны.

По словам родных, на тренера уже дважды подавали заявления, но дела не заводили из-за отсутствия насильственных действий.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.