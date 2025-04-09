Детский тренер, которого обвинили в изнасиловании девочки в Находке, надругался над ней дважды, заявила Amur Mash ее сестра.

По словам родственницы, 17-летняя девушка встретилась с подругой в квартиру на Малиновского, где с друзьями отдыхал 29-летний спортсмен. Утверждается, что он изнасиловал жертву в первый раз, после чего она успела написать маме, но потом телефон отобрали.

«Пока я не закончу, никуда ты не уйдешь», — приводит его слова сестра.

Она отметила, что девочку выпустили из квартиры после того, как мужчина надругался над ней второй раз.

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В полиции усомнились в правдивости этой информации, поскольку у девушки отсутствовали синяки и раны.

По словам родных, на тренера уже дважды подавали заявления, но дела не заводили из-за отсутствия насильственных действий.