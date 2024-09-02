Понедельник, 2 сентября, 2024

В Приморье начали проверку по делу о вымогательстве денег у героя СВО

Автор: powder

Опубликовано

Полиция начала проверку истории с участием ветерана спецоперации в Приморье, пытавшегося покончить с собой после того, как у него вымогали деньги, пишет РИА Новости.

В дежурную часть ОМВД «Хасанский» обратился его брат с просьбой помочь найти родственника.

«Организованы оперативно-поисковые мероприятия. Разыскиваемый обнаружен в бессознательном состоянии и передан бригаде скорой медицинской помощи», – рассказали в ведомстве.

Накануне глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить об уголовном деле о вымогательстве в отношении участника СВО во Владивостоке.

Ранее ветеран заявил, что этническая группировка вымогала у него деньги после возвращения из зоны боевых действий из-за ранения. При этом обращения в правоохранительные органы, по его словам, результатов не принесли.

Как отметил депутат Александр Хинштейн, речь идет о ветеране СВО, который лишился руки.

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