Полиция начала проверку истории с участием ветерана спецоперации в Приморье, пытавшегося покончить с собой после того, как у него вымогали деньги, пишет РИА Новости.

В дежурную часть ОМВД «Хасанский» обратился его брат с просьбой помочь найти родственника.

«Организованы оперативно-поисковые мероприятия. Разыскиваемый обнаружен в бессознательном состоянии и передан бригаде скорой медицинской помощи», – рассказали в ведомстве.

Накануне глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить об уголовном деле о вымогательстве в отношении участника СВО во Владивостоке.

Ранее ветеран заявил, что этническая группировка вымогала у него деньги после возвращения из зоны боевых действий из-за ранения. При этом обращения в правоохранительные органы, по его словам, результатов не принесли.

Как отметил депутат Александр Хинштейн, речь идет о ветеране СВО, который лишился руки.