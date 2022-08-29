В поведении украинки Вовк незадолго до убийства Дугиной заметили странности

За девять дней до убийства журналистки Дарьи Дугиной главная подозреваемая в совершении преступления – гражданка Украины Наталья Вовк – отправилась делать маникюр, сообщает Пятый канал.

Мастер маникюра, обслуживавшая подозреваемую, заметила ряд серьезных странностей. По ее словам, Вовк сильно переживала из-за стоимости услуги. При этом специалист обратила внимание на ее зеленые глава с голубым оттенком.

«Я села посмотрела, потом спросила: «А глаза у вас свои?». Она сказала да, но я подумала, что неестественные они», — подчеркнула сотрудница заведения.

Вскоре клиентка призналась, что приехала в Россию вместе с дочкой на заработки. Она стала критиковать происходящее на Украине.

По версии ФСБ, Вовк прибыла в Россию с целью покушения на Дугину. 20 августа подозреваемая поместила взрывное устройство к днищу автомобиля журналиста, а затем дистанционно подорвала его. Журналистка погибла на месте.