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Суббота, 21 августа, 2021
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В посёлке Строитель в Рязани появится благоустроенный сквер

7info
В посёлке Строитель в Рязани появится благоустроенный сквер

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В посёлке посёлке Строитель благоустраивают сквер между улицей Качевской и Ряжским шоссе. В пятницу, 20 августа, площадку посетила мэр Рязани Елена Сорокина, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сквер преобразуют в рамках реализации местных инициатив. Вместе с ним в областном центре выполнят ещё 26 проектов. На объекте произведена санитарная очистка участка от поросли, ведутся работы по планировке. В этом году в сквере сделают пешеходные дорожки, на втором этапе установят освещение, малые архитектурные формы.

— Предстоит большой объем работы. Благоустройство будем строго контролировать на всех этапах с участием общественности и депутатского корпуса, — сообщила Елена Сорокина.

  • В посёлке Строитель в Рязани появится благоустроенный сквер
  • В посёлке Строитель в Рязани появится благоустроенный сквер
  • В посёлке Строитель в Рязани появится благоустроенный сквер
  • В посёлке Строитель в Рязани появится благоустроенный сквер

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