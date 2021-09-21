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Вторник, 21 сентября, 2021
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В посёлке Сараи рецидивист убил знакомого

7info
В посёлке Сараи рецидивист убил знакомого

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого жителя посёлка Сараи, 1983 года рождения, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Преступление было совершено 7 мая в Сараях. Во время выпивки между двумя нетрезвыми мужчинами случился конфликт. Обвиняемый нанёс оппоненту несколько ножевых ударов в область головы и грудной клетки. От ран пострадавший умер на месте.

Во время следствия мужчина признал вину в убийстве. Уголовное дело направили в суд.

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