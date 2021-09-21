В посёлке Сараи рецидивист убил знакомого

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого жителя посёлка Сараи, 1983 года рождения, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Преступление было совершено 7 мая в Сараях. Во время выпивки между двумя нетрезвыми мужчинами случился конфликт. Обвиняемый нанёс оппоненту несколько ножевых ударов в область головы и грудной клетки. От ран пострадавший умер на месте.

Во время следствия мужчина признал вину в убийстве. Уголовное дело направили в суд.