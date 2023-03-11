Суббота, 11 марта, 2023
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В Подольске 18-летний парень зарезал 16-летнюю знакомую

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В городе Подольске Московской области 18-летний местный житель задержан за убийство 16-летней знакомой, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. 

По версии следствия, 10 марта во время ссоры в квартире девушки задержанный нанёс ей несколько ударов ножом. Раненая скончалась в машине скорой помощи. Подозреваемого через некоторое время задержали в Москве. 

Силовики обнаружили орудие убийства, провели необходимые следственные действия.

Расследование уголовного дела, возбуждённого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), находится на контроле прокуратуры Московской области. 

По данным ведомства, ЧП случилось в дневное время. Дверь в квартиру была заперта, лежащую на полу пострадавшую обнаружили друзья, которые попали в квартиру через открытую дверь балкона. Они вызвали скорую, но девушка умерла по дороге в больницу. 

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