В Подольске 18-летний парень зарезал 16-летнюю знакомую

В городе Подольске Московской области 18-летний местный житель задержан за убийство 16-летней знакомой, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, 10 марта во время ссоры в квартире девушки задержанный нанёс ей несколько ударов ножом. Раненая скончалась в машине скорой помощи. Подозреваемого через некоторое время задержали в Москве.

Силовики обнаружили орудие убийства, провели необходимые следственные действия.

Расследование уголовного дела, возбуждённого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), находится на контроле прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, ЧП случилось в дневное время. Дверь в квартиру была заперта, лежащую на полу пострадавшую обнаружили друзья, которые попали в квартиру через открытую дверь балкона. Они вызвали скорую, но девушка умерла по дороге в больницу.