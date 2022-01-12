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Среда, 12 января, 2022
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В подмосковном Красногорске полиция ищет ребёнка, оставившего записку с просьбой о помощи

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / mash.ru

Полиция Красногорска Московской области разыскивает автора записки с просьбой о помощи, найденной под окнами многоэтажного дома, сообщает Mash. 

Странный листок обнаружили жители ЖК «Арт». На нём детским почерком были написаны просьбы о помощи с указанием адреса: «Авангардная, дом 4, этаж 14». Номера квартиры при этом нет. 

После случившегося соседи обратились в полицию. В одной из квартир по указанному адресу действительно проживала семья с двумя детьми — учениками второго и шестого класса. Однако к моменту прихода полицейских они были в отъезде. 

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Как пишет «Комсомольская правда», графолог Дмитрий Смыслов сомневается, что текст написал ребёнок.  

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