Четверг, 8 февраля, 2024
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В Подмосковье толпа подростков избила одноклассника возле школы

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Фото: https://t.me/tg_korolev/9811
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В подмосковном Королеве толпа из 20 человек избила одноклассника прямо возле школы. Ученика девятого класса доставили в больницу с многочисленными травмами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня»

По словам одной из учениц школы, мальчики так заступились за своих подруг. 

Сначала они неоднократно с ним разговаривали, но он, видимо, не понял, что так делать не надо. Продолжал вести себя по-хамски. Тогда ребята решили разобраться с ним таким образом, — рассказала школьница.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова отметила, что полиция уже проводит проверку инцидента и общается со всеми его участниками. По ее результатам будет определена ответственность для тех, кто напал на мальчика. 

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