В Подмосковье толпа подростков избила одноклассника возле школы

В подмосковном Королеве толпа из 20 человек избила одноклассника прямо возле школы. Ученика девятого класса доставили в больницу с многочисленными травмами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам одной из учениц школы, мальчики так заступились за своих подруг.

Сначала они неоднократно с ним разговаривали, но он, видимо, не понял, что так делать не надо. Продолжал вести себя по-хамски. Тогда ребята решили разобраться с ним таким образом, — рассказала школьница.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова отметила, что полиция уже проводит проверку инцидента и общается со всеми его участниками. По ее результатам будет определена ответственность для тех, кто напал на мальчика.