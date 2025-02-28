В Подмосковье спустя 11 лет поймали киллера, застрелившего четверых членов ОПГ

Силовики задержали киллера 66-летнего Петра Аладышева, застрелившего четверых членов ОПГ в Раменском районе 11 лет назад, пишет SHOT.

Громкое убийство произошло 18 февраля 2014 года недалеко от поселка Родники. Жертвами стали Иван Йетти, Александр Зорг, Александр Шульц и Кирилл Боксер. Стрелявшие скрылись с места преступления.

По версии следствия, причиной нападения стал конфликт за контроль над местными водителями и точками сбыта контрафактной омывающей жидкости в Раменках.

«Подозреваемого скрутили в доме в четырех километрах от места убийства», — уточнил телеграм-канал. Реклама

В 2014 году его объявили в федеральный розыск по двум статьям: «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Все это время он периодически проживал в доме в поселке Родники. Мужчине грозит пожизненный срок.

Кроме того, задержаны еще двое подозреваемых.

Согласно материалам дела, убитые принадлежали к организации «Славянский союз»*.

*Запрещенная в России экстремистская организация.