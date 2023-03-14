Вторник, 14 марта, 2023
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В Подмосковье загадочно умерла молодая украинка на глазах у мужа

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В Раменского района Подмосковья при странных обстоятельствах погибла 23-летняя гражданка Украины, сообщил МК.

Тело молодой мамы двоих детей обнаружил ее гражданский супруг, когда девушка не проснулась утром. Инцидент произошел 13 марта.

По словам мужчины, у его возлюбленной изо рта шла пена. Он вызвал скорую помощь, но женщина перестала дышать еще до приезда врачей.

Выяснилось, что семья перебралась в Россию в сентябре минувшего года. На свое здоровье девушка никогда не жаловалась, наркотики не употребляла.

Причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы. Полицейские проводят проверку по факту случившегося.

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