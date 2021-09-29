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Среда, 29 сентября, 2021
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В Подмосковье полиция задержала троих жителей Средней Азии за групповое изнасилование

Александр Ильин
В Подмосковье полиция задержала троих жителей Средней Азии за групповое изнасилование

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В Московской области полицейские взяли под стражу трёх мигрантов из Средней Азии, которые подозреваются в групповом изнасиловании 42-летней женщины. Об этом пишет издание «MoyAlmetevsk». 

Как рассказывают в источнике, пострадавшая возвращалась из гостей в нетрезвом виде. К ней подошли трое парней и предложили уединиться с ними, но девушка была против. Тогда её схватили и уволокли в кусты, вблизи жилого дома.

Уточняется, что изнасилование, длившееся полтора часа, происходило днём. Крики женщины также слышали очевидцы, но никто не вызвал помощь.

В полиции возбуждено уголовное дело по факту случившегося.

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