В Подмосковье полиция задержала троих жителей Средней Азии за групповое изнасилование

В Московской области полицейские взяли под стражу трёх мигрантов из Средней Азии, которые подозреваются в групповом изнасиловании 42-летней женщины. Об этом пишет издание «MoyAlmetevsk».

Как рассказывают в источнике, пострадавшая возвращалась из гостей в нетрезвом виде. К ней подошли трое парней и предложили уединиться с ними, но девушка была против. Тогда её схватили и уволокли в кусты, вблизи жилого дома.

Уточняется, что изнасилование, длившееся полтора часа, происходило днём. Крики женщины также слышали очевидцы, но никто не вызвал помощь.

В полиции возбуждено уголовное дело по факту случившегося.