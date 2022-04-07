В Подмосковье педофил устроил третьекласснице секс-тур по гостиницам

Возбуждено уголовное дело против 23-летнего сибиряка, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, пишет МК.

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Выяснилось, что в марте 10-летняя девочка из Подмосковья в Сети с 23-летним мужчиной. Он рассказала, что ей 15 лет, что не оттолкнула любвеобильного парня. Парочка вела переписку и обменивалась фото.

Вскоре мужчина прилетел в Подмосковье и приехал к дому ребенка. Девочка тайком убежала из дома, и они пошли гулять. Мерзавец прекрасно понимал, что перед ним еще совсем ребенок. Тем не менее он отвез жертву в гостиницу и склонил к сексу.

На следующей день они решили снова пойти на ночь в гостиницу, только в другую. Не успели они зайти в номер, как администратор отеля позвонил полицейским и сообщил о странных гостях. Стражи порядка задержали пару в номере. Они успели снова заняться сексом.

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Негодяй признался в содеянном. Он пояснил, что ранее не мог наладить нормальные отношения с женщинами, и для него это чуть ли не первый опыт.