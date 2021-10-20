В Подмосковье муж жестоко убил жену, заподозрив в измене

Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Омска, который подозревается в 34-летней жены, пишет МК.

Сообщается, что мужчина заподозрил супругу в измене и все не решался поговорить об этом. В понедельник супружеская пара возвращалась домой на автомобиле в СНТ.

В мирный диалог вскоре перерос в скандал, поскольку женщина не желала отвечать на вопросы мужа. В итоге он принялся избивать потерпевшую. Жертва попыталась убежать, однако злоумышленник догнал ее и стал яростно бить ножом.

Долго женщина не продержалась — вскоре она уже лежала на земле мертвая. У супружеской пары остались двое несовершеннолетних детей 13 и 16 лет.

Мужчина уже был ранее судим за кражу и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.