В Подмосковье могут ликвидировать порядка 1 тыс. несанкционированных съездов на региональных дорогах

На региональных дорогах Подмосковья выявлено порядка 1 тыс. несогласованных примыканий к коммерческим объектам. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В настоящее время владельцам объектов направляются уведомления об устранении недостатков и приведения съездов в нормативное состояние. Согласие на примыкание необходимо получать собственникам придорожных кафе, автомоек, заправок, магазинов, и другим коммерческим объектам, расположенным вдоль региональных дорог.



Владельцам объектов, получившим уведомление, необходимо в течение месяца обратиться за согласованием. Подать обращение и получить согласие на примыкание к автомобильной дороге общего пользования регионального значения можно на портале государственных услуг Московской области https://uslugi.mosreg.ru/services/14839.

Процедура выдачи технических условий займет 15 календарных дней, после получения согласия собственнику необходимо провести работы по приведению примыкания в нормативное состояние. Если после уведомления собственник не подаст обращение на получение технических условий в установленный срок, а также не обеспечит выполнение указанных в техусловиях мероприятий, то в целях безопасности дорожного движения съезд будет ликвидирован.



Отметим, что ежегодно на незаконных примыканиях к региональной сети фиксируется около 100 случаев дорожно-транспортных происшествий. Для снижения аварийности на необорудованных примыканиях объектов общественного пользования и предпринимательства к автодорогам регионального значения, проводится работа по выявлению и ликвидации несогласованных съездов.