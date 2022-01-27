В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину на станции Удельная

Электричка, следовавшая по маршруту «Ипподром — Москва», насмерть сбила 45-летнего мужчину на станции Удельная Казанского направления МЖД, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления на транспорте Министерства внутренних дел России по ЦФО.

На месте происшествия работает транспортная полиция, следователи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно, что несколько пригородных электричек в направлении Москвы были задержаны на Казанском направления МЖД. Сейчас движение восстановлено.