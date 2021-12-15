В почтовых отделениях Рязанской области появились новогодние марки и конверты

По традиции Почта России подготовила для рязанцев к Новому году и Рождеству оригинальные праздничные конверты и открытки, в которых можно написать теплые слова родным и близким и отправить их в любой конец страны или мира. Ассортимент новогодней печатной продукции насчитывает более 50 видов.

Во все почтовые отделения региона поступили марки «С Новым годом!», которые изданы на основе рисунка дизайнера Светланы Токаренко — победителя Всероссийского конкурса рисунка почтовой марки и поздравительных открыток к Новому году и Рождеству.

Номинал марки 24 рубля — этого достаточно, чтобы оплатить пересылку простого письма или почтовой открытки по России.

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В центральном почтамте по адресу г. Рязань, ул. Почтовая, д. 49 на почтовую продукцию можно поставить оттиск праздничного переводного художественного штемпеля « С Новым годом и Рождеством».

Необычным оттиском почтового штемпеля в канун Нового года и Рождества можно украсить любой конверт, открытку, бандероль или посылку. Адресат, который получит письмо из Рязани с памятным штемпелем «С Новым годом и Рождеством!» на конверте, безусловно, оценит внимание отправителя.

Немного истории — впервые почтовая марка стала атрибутом новогодних праздников в начале XX века в Дании. Тогда она не имела номинала и не использовалась для оплаты почтовых сборов. Это был сувенир к Рождеству с характерными зимними сюжетами. Новогодняя марка понравилась отправителям, и постепенно ее выпуск увеличивался, а популярность вышла за пределы скандинавских стран. Сегодня многие страны выпускают серии как рождественских, так и новогодних марок. В России выпуск новогодних марок начался с 1963 года.