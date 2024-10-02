Среда, 2 октября, 2024

В Пителинском районе на предприятии на женщину наехал трактор

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/su_skr62

В Пителинском районе передали в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности травмирование человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, 4 ноября 2023 года работник предприятия, будучи за рулем трактора, к которому было подцеплено навесное оборудование, не убедился в отсутствии посторонних людей в зоне работы машины. Он сдал назад и наехал на сотрудницу, которая стояла рядом. Она получила тупую травму грудной клетки и живота с повреждением внутренних органов.

Касимовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении тракториста. по ч. 1 ст. 216 УК РФ. Его направили в суд.

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