В Пителинском районе на предприятии на женщину наехал трактор

В Пителинском районе передали в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности травмирование человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, 4 ноября 2023 года работник предприятия, будучи за рулем трактора, к которому было подцеплено навесное оборудование, не убедился в отсутствии посторонних людей в зоне работы машины. Он сдал назад и наехал на сотрудницу, которая стояла рядом. Она получила тупую травму грудной клетки и живота с повреждением внутренних органов.

Касимовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении тракториста. по ч. 1 ст. 216 УК РФ. Его направили в суд.