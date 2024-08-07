Среда, 7 августа, 2024

В Петербурге женщине дали 16 лет колонии за продажу 60 кг кокаина

Автор: 7info7

Опубликовано

фото Telegram-канала Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Судебный орган города Санкт-Петербург вынес решение по делу Марианы Т., обвиняемой в распространении наркотиков в значительных объемах. Женщина передала 60 кг кокаина в апартаментах Петербурга, впоследствии признавшись, что была обманута близким ей человеком, сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службе судов города.

Установлено, что в январе 2021 года Мариана и неидентифицированные лица, находясь за границами РФ, решили продать 60 кг наркотического вещества. Встречу они назначили в жилом здании Петербурга на улице Маршала Говорова, куда Мариана приехала из Стамбула. 20 января она встретилась со своим соучастником возле торгового центра «Галерея», откуда они направились в квартиру.

На месте мужчина подтвердил наличие и качество товара, сообщив об этом другому участнику (в их переписке они использовали псевдонимы Mr. Sexy, Piter и Девочка). Через два дня соучастник получил ключи от квартиры, загрузил в автомобиль 60 брикетов и был арестован ФСБ. Он добровольно участвовал в «оперативном эксперименте», в ходе которого был задержан еще один причастный к делу.

Вина Марианы была признана только после решения суда. Она выразила раскаяние и объяснила, что один из неизвестных людей, которого она любила, обманул её. В итоге суд приговорил ее к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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