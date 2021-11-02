В Петербурге водитель на Mercedes избил подростка за предложение протереть стёкла и попал на видео

В Колпинском районе Санкт-Петербурга двое мужчин на Mercedes напали на 15-летнего подростка, который предложил им протереть стёкла. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал “Mash на Мойке”.

Ситуация развернулась на заднем дворе ТРК «Меркурий» на улице Пролетарской. Парень предложил водителю на Mercedes свои услуги по чистке автомобиля, однако реакция была непредсказуемой.

Судя по опубликованным кадрам, один из мужчин ударил подростка головой в переносицу и повалил на землю. Второй окликнул женщину, которая снимала происходящее на видео, и угрожающе крикнул: «Здесь ничего не было».

По словам местных жителей, пострадавший юноша часто предлагал другим свои услуги. Он всегда вёл себя вежливо, никогда не навязывался, а заработанное отдавал маме.