Сотрудники полиции разыскивают жителя Петербурга, которого подозревают в изнасиловании 21-летней девушки, пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел в квартире на проспекте Большевиков. Молодая медсестра рассказала, что к ней домой пришел мужчина, представившийся оценщиком службы курьерских заказов.

Злоумышленник силой ворвался в ее жилище и надругался над жертвой.

Потерпевшая уточнила, что преступнику примерно сорок лет, у него гнилые зубы и седые волосы с проплешиной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.