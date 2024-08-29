Четверг, 29 августа, 2024

В Петербурге медсестру изнасиловал лысеющий мужчина с гнилыми зубами

Автор: powder

Опубликовано

Сотрудники полиции разыскивают жителя Петербурга, которого подозревают в изнасиловании 21-летней девушки, пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел в квартире на проспекте Большевиков. Молодая медсестра рассказала, что к ней домой пришел мужчина, представившийся оценщиком службы курьерских заказов.

Злоумышленник силой ворвался в ее жилище и надругался над жертвой.

Потерпевшая уточнила, что преступнику примерно сорок лет, у него гнилые зубы и седые волосы с проплешиной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани пройдет фестиваль дополнительного образования «Горизонты возможностей»

Открывается коридор затмений: с 18 сентября вселенная даст мистические возможности исправить ошибки

Священник объяснил, почему людям снятся умершие родственники

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре 2024

Терапевт назвала продукт, ускоряющий рост у детей

В Рязанской области проходит операция ГИБДД: водителей предупреждают о штрафах и арестах

Появилась карта расположения «Грибов с глазами» в Рязани

В Госдуме призвали Раду распуститься ради спасения Украины от диктатуры

ЛДПР предлагает обязать иностранцев сдавать экзамен по вождению для работы в такси

Концерт Сюткина и множество мероприятий ждут гостей Форума древних городов

7 проблем в сексе у пар старше 35 лет

В Рязанской БСМП установлен памятник Святителю Луке Крымскому