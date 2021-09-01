В первый класс в Рязани пошли около 7 тысяч детей

1 сентября во всех образовательных учреждениях Рязани прошли праздничные линейки. Торжество в честь Дня знаний в школе №56 посетила Елена Сорокина.
Сорокина пожелала ребятам и педагогам, чтобы новый учебный год стал для всех плодотворным, принес радость открытий и новых достижений.
В этом году в Рязани будет обучаться почти 59,5 тысяч школьников. В первый класс пойдет около 7 тысяч юных рязанцев. Последним школьным годом 2021-2022 станет для 2,5 тысяч 11-классников.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией мероприятия в школах организованы с соблюдением санитарных норм.