В первый класс в Рязани пошли около 7 тысяч детей

1 сентября во всех образовательных учреждениях Рязани прошли праздничные линейки. Торжество в честь Дня знаний в школе №56 посетила Елена Сорокина.

Мы начали строить школу в Кальном, в следующем году ее обязательно построим. В этом году мы вводим почти 900 мест в детских садах для детей до 3 лет. Столько в Рязани еще не строили, – рассказала Елена Сорокина. – Мне сегодня было очень приятно присутствовать в 56 школе. Здесь особая атмосфера – каждый ребенок дорог учителю, ни один не останется без помощи, — сказала мэр.

Сорокина пожелала ребятам и педагогам, чтобы новый учебный год стал для всех плодотворным, принес радость открытий и новых достижений.

В этом году в Рязани будет обучаться почти 59,5 тысяч школьников. В первый класс пойдет около 7 тысяч юных рязанцев. Последним школьным годом 2021-2022 станет для 2,5 тысяч 11-классников.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией мероприятия в школах организованы с соблюдением санитарных норм.