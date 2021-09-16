В Пермском крае на пенсионерку напала соседская пума

В Пермском крае, в посёлке Орёл, 74-летнюю пожилую женщину покусала пума, которую держат соседи по участку. Об этом сообщают в РИА Новости.

Животное напало на пенсионерку, когда та шла по улице. Она получила травмы лица, перелом ребра и ушибы. К истекающей кровью женщине подбежали знакомые, которые вызвали скорую. В это время подошла хозяйка пумы и увела её домой. Пострадавшую доставили в больницу, сейчас её жизни ничего не угрожает.

«По данному факту в отделе МВД России по Березниковскому городскому округу зарегистрирован материал проверки», — прокомментировали ситуацию в полиции.

Уточняется, что хозяйка пумы ведёт блог в социальных сетях о жизни большой кошки.