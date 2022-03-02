В Перми матерый уголовник совратил влюбившуюся в него 14-летнюю девочку

Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, которого обвиняют в половом сношении с 14-летней жительницей Перми, пишет В Курсе.ру.

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Как стало известно, что девочка познакомилась с ранее неоднократно судимым кавалером в Интернете. Наивная жертва переписывалась со взрослым мужчиной. Вскоре они начали встречаться в гостинице.

В школе после медицинского осмотра вопросы к ученице появились у гинеколога, а затем и у сотрудников полиции. Оказалось, что парочка вступала в интимную связь. О беседе с врачом и инспектором по делам несовершеннолетних девочка рассказала своему любовнику. Он в свою очередь спросил, зачем она это сделала, а после исчез из Перми.

Выяснилось, что мужчина сидел за истязание, угрозу убийством и кражу. Юный возраст новой знакомой его не смущал.