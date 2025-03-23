В передаче «Модный приговор» изменили стиль жительницы Рязани

Жительница Рязани 42 лет Оксана приняла участие в передаче «Модный приговор» на Первом канале. Друзья и близкие обвиняли женщину, что она одевается не по возрасту.

Полтора года назад Оксана уволилась из банка, чтобы ухаживать за тяжелобольным отцом. Полгода назад отец умер, женщина на работу не вышла.

Оксана работала менеджером в банках. Тогда, по словам подруг, она хорошо одевалась. Каждый день платья, туфли, макияж и прически. С тех пор жизнь Оксаны сильно изменилась. 12 лет сожительства с мужчиной не привели к официальному браку и появлению детей. Сейчас она в поисках отношений и работы.

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После смерти отца Оксана перестала ходить по магазинам, стала экономить на себе и посвятила себя родителям. Она начала забирать старую одежду у своей племянницы.

Имидж рязанки сменили в передаче.