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Среда, 25 августа, 2021
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В Пензе прокомментировали два слуха о вакцинации от коронавируса

Никита Брыкин
В Пензе прокомментировали два слуха о вакцинации от коронавируса

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Заместитель главврача ГБУЗ «Городская поликлиника» в Пензе Анастасия Акжигитова в эфире телеканале «Россия 24» развеяла популярные мифы о вакцинации.

По ее словам, привитые люди не могут быть переносчиком инфекции, поскольку вакцина содержит неживой вирус.

«Человек, который вакцинируется, ни носителем, ни переносчиком инфекции не является и не несет опасность для окружающих», – подчеркнула Акжигитова.

Также медик опровергла слухи о «чипировании» вакцинируемых.

Акжигитова объяснила, что прошедшим вакцинацию предоставляют сертификат, который можно использовать для посещения общественных мест.

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