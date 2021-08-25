В Пензе прокомментировали два слуха о вакцинации от коронавируса

Заместитель главврача ГБУЗ «Городская поликлиника» в Пензе Анастасия Акжигитова в эфире телеканале «Россия 24» развеяла популярные мифы о вакцинации.

По ее словам, привитые люди не могут быть переносчиком инфекции, поскольку вакцина содержит неживой вирус.

«Человек, который вакцинируется, ни носителем, ни переносчиком инфекции не является и не несет опасность для окружающих», – подчеркнула Акжигитова.

Также медик опровергла слухи о «чипировании» вакцинируемых.

Акжигитова объяснила, что прошедшим вакцинацию предоставляют сертификат, который можно использовать для посещения общественных мест.