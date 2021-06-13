В Орле нашли нарушения на 4,7 миллиарда рублей

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Контрольно-счетная палата опубликовала отчет о работе в прошлом году, в ходе которого в Орле провели 157 проверок, пишет портал «Орелград».

Подчеркивается, что всего за это время объем проверенных средств составил 19,6 миллиарда рублей. Аудиторы обнаружили в ходе своей работы немало недостатков.

Согласно документы, они связаны с нарушениями при расходовании средств бюджета и использовании муниципального имущества.

В целом было вскрыто 543 нарушения норм действующего законодательства. Их объем составил 4,762 миллиарда рублей.

Ущерб бюджету ущерб в минувшем году потянул на 76,7 миллиона рублей.