19.9 C
Рязань
Воскресенье, 13 июня, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Орле нашли нарушения на 4,7 миллиарда рублей

Никита Брыкин
- Advertisement -

Контрольно-счетная палата опубликовала отчет о работе в прошлом году, в ходе которого в Орле провели 157 проверок, пишет портал «Орелград».

Подчеркивается, что всего за это время объем проверенных средств составил 19,6 миллиарда рублей. Аудиторы обнаружили в ходе своей работы немало недостатков.

Согласно документы, они связаны с нарушениями при расходовании средств бюджета и использовании муниципального имущества.

В целом было вскрыто 543 нарушения норм действующего законодательства. Их объем составил 4,762 миллиарда рублей.

Ущерб бюджету ущерб в минувшем году потянул на 76,7 миллиона рублей.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,267ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]