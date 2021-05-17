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Понедельник, 17 мая, 2021
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В Орле могут повысить тарифы на оплату штрафстоянки

Никита Брыкин
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В Орловской области предлагают повысить базовый тариф на перемещение задержанных автомобилей до ближайшей штрафстоянки, пишет портал «Орелград».

Согласно приказу управления по тарифам и ценовой политике региона, этот показатель хотят поднять с 1371 рубля за одно транспортное средство до 1629,85 рубля.

При этом базовый уровень тарифа на хранение задержанных машин категории B массой до трех с половиной тонн хотят повысить с 45,6 рубля до 50,49 рубля в час, начиная со вторых суток.

Издание обратило внимание, что речь идет о базовом тарифе. Действующие тарифы устанавливаются на основании базового по результатам торгов на понижение.

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