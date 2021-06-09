В организации Рязанской области направят мобильные бригады для вакцинации от COVID-19

На предприятия и в организации Рязанской области направят мобильные бригады для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор поручил министру здравоохранения Андрею Прилуцкому подготовить группу медработников, которые будут информировать о необходимости вакцинации.
Вместе с тем глава региона рекомендовал отправлять на предприятия мобильные бригады для вакцинации работников на местах.
Такое решение Николай Любимов принял из-за достаточно высокого уровня заболеваемости в Рязанской области. По его словам, ежедневно фиксируют 50 новых случаев коронавируса. При этом цифра не снижается.
Глава региона напомнил, что в настоящее время работают 64 пункта вакцинации, из которых 26 — мобильные.