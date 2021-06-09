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В организации Рязанской области направят мобильные бригады для вакцинации от COVID-19

Елена Лобанова
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На предприятия и в организации Рязанской области направят мобильные бригады для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Губернатор поручил министру здравоохранения Андрею Прилуцкому подготовить группу медработников, которые будут информировать о необходимости вакцинации. 

— Важно отвечать на вопросы людей, которые еще сомневаются в эффективности вакцины. Когда с тобой в диалоге находится врач или другой медицинский работник, информация вызывает особое доверие. Это позволит развеять мифы и домыслы, которыми сейчас наполнена сеть, и направить мысли людей в правильную, научную сторону, – сказал Николай Любимов. 

Вместе с тем глава региона рекомендовал отправлять на предприятия мобильные бригады для вакцинации работников на местах. 

Такое решение Николай Любимов принял из-за достаточно высокого уровня заболеваемости в Рязанской области. По его словам, ежедневно фиксируют 50 новых случаев коронавируса. При этом цифра не снижается. 

— Чтобы существенно переломить ситуацию, необходима широкая вакцинация населения. Сегодня ее темпы оставляют желать лучшего. Наша задача – сделать все возможное для того, чтобы активизировать прививочный процесс, – отметил Любимов. 

Глава региона напомнил, что в настоящее время работают 64 пункта вакцинации, из которых 26 — мобильные. 

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