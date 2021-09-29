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Среда, 29 сентября, 2021
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В Омске полиция задержала 15-летнюю девочку, планировавшую взорвать школу

Александр Ильин
В Омске полиция задержала 15-летнюю девочку, планировавшую взорвать школу

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В Омске сотрудники правоохранительных органов задержали девятиклассницу, которая вместе со своим 13-летним другом планировала взорвать здание школы. Об этом пишет Znak.com. 

Школьники задумали совершить подрыв в мае 2021 года. Для этого они приобрели в хозяйственных магазинах компоненты, из которых сделали небольшую бомбу, однако она оказалась нерабочей.

Раскрыть планы подростков полицейским помог мониторинг социальных сетей. Так, на странице девочки была найдена запись, в которой раскрывались все подробности задуманного подрыва.

В отношении 15-летней школьницы возбуждено уголовное дело о приготовлении к массовому убийству. Её друг, в силу возраста, избежал наказания.

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