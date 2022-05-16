В Обнинске пациент сбежал из реанимации, разбил окно и умер

В Обнинске Калужской области буйный пациент сбежал из реанимации, разбил окно, потерял сознание и умер, сообщает пресс-служба медучреждения.

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Инцидент случился в отделении реанимации Клинической больницы ночью 15 мая 2022 года.

Мужчина разорвал фиксирующие приспособления, удалил катетеры, затем выбежал в коридор, где взял острый медицинский инструмент.

«Находясь в возбужденно-агрессивном состоянии, требовал выпустить его и пытался вырваться из палаты», — говорится в сообщении.

Пациенту удалось вырваться из корпуса, разбив окно в коридоре. Далее мужчина перемещался по территории больничного городка, после чего потерял сознание и упал.

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Медперсонал приступил к реанимации, но безуспешно — мужчины скончался.