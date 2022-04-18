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Понедельник, 18 апреля, 2022

В Новосибирской области утонула 12-летняя девочка, поскользнувшись на переправе

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В Новосибирской области утонула 12-летняя девочка, поскользнувшись на переправе

Александр Ильин
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области

В реке Изылы возле села Вассино Тогучинского района Новосибирской области на глазах очевидцев утонула 12-летняя девочка, поскользнувшись на бетонной плите, используемой как переход через водоём, сообщает пресс-служба СК по региону. 

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На место происшествия выехали следователи-криминалисты, сотрудники МЧС.

По факту инцидента следственным отделом по городу Тогучин СУ СК РФ по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

Следователи и аварийно-спасательные службы продолжают поиск тела девочки.

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