В Новосибирской области утонула 12-летняя девочка, поскользнувшись на переправе

В реке Изылы возле села Вассино Тогучинского района Новосибирской области на глазах очевидцев утонула 12-летняя девочка, поскользнувшись на бетонной плите, используемой как переход через водоём, сообщает пресс-служба СК по региону.

- Реклама -

На место происшествия выехали следователи-криминалисты, сотрудники МЧС.

По факту инцидента следственным отделом по городу Тогучин СУ СК РФ по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

Следователи и аварийно-спасательные службы продолжают поиск тела девочки.