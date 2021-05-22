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Суббота, 22 мая, 2021
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В Новосибирской области львица набросилась на дрессировщика во время представления

Елена Лобанова
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В субботу, 22 мая, в Мошково Новосибирской области львица набросилась на дрессировщика. Инцидент произошел во время представления гастролирующего Уральского цирка шапито. Об этом сообщает НГС

Мужчину доставили в больницу. У него были рваные раны на руке и ноге. После оказания медицинской помощи, его отпустили. 

Дрессировщик Максим Орлов рассказал, что пятилетняя львица с детства показывала характер. 

— Из-за пандемии мы были без работы, гастролей и репетиций. У нас нет своей площадки, так как цирк частный. Такие случаи происходят очень редко. Но животные есть животные, — поведал мужчина. 

После произошедшего львицу отстранили от выступлений. Ее хотят поменять в зоопарке на маленького львенка. 

При этом в воскресенье, 23 мая, в Мошково запланировано еще одно представление. Однако оно пройдет без зрителей.

Несколькими месяцами ранее в казанском цирке произошло сразу два инцидента. Сначала слон напал на рабочего, а через несколько дней во время представления подрались животные. Ранее дрессировщица медведей Алия Такшантова объяснила, почему хищники могут напасть на человека в цирке.

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