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Суббота, 3 апреля, 2021
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В Казанском цирке слон напал на 29-летнего рабочего

Елена Лобанова

В Казанском цирке слон напал на рабочего. Мужчина получил серьезные травмы. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». 

По данным местного СМИ, слон откинул 29-летнего рабочего, когда тот подошел к животному. По предварительной информации, у мужчины сотрясение головного мозга, закрытый перелом плеча. Медики диагностировали у пострадавшего несколько сломанных ребер и позвонков. 

В региональном Минздраве отметили, что мужчину доставили в больницу в состоянии средней тяжести. 

Напомним, ранее в казанском цирке подрались слоны. Происходящее записали на видео.

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