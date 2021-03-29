В Казанском цирке слон напал на 29-летнего рабочего

В Казанском цирке слон напал на рабочего. Мужчина получил серьезные травмы. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

По данным местного СМИ, слон откинул 29-летнего рабочего, когда тот подошел к животному. По предварительной информации, у мужчины сотрясение головного мозга, закрытый перелом плеча. Медики диагностировали у пострадавшего несколько сломанных ребер и позвонков.

В региональном Минздраве отметили, что мужчину доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Напомним, ранее в казанском цирке подрались слоны. Происходящее записали на видео.