В Новосибирске жених жестоко избил беременную невесту перед походом в ЗАГС

Жительница Новосибирска стала жертвой жестокого избиения со стороны жениха перед походом в ЗАГС, пишет КП.

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Как стало известно, 30-летняя девушка ждала ребенка от мужчина и планировала сыграть с ним свадьбу. Парочка познакомилась в соцсетях, когда он сидел в колонии за убийство.

«Конечно, мне бы задуматься, но жалость сыграла, и я стала с ним переписываться. А когда он освободился год назад, согласилась встретиться, погулять. Подкупило еще и то, что он был внимательным и ко мне, и к моей девятилетней дочке от первого брака», – призналась женщина.

Выяснилось, что мужчина ревновал возлюбленную и поднимал на нее руку на глазах у ребенка. Вскоре она узнала, что беременна. Парочка собиралась пойти в ЗАГС на следующей неделе.

Однако в субботу в гости ним пришли коллеги девушки. Компания жарила на берегу реки шашлыки. Мужчина перепил и начал хамить ей. Когда были на улице, он дал жертве пощечину, после чего перешел к кулакам. Потерпевшая три раза теряла сознание от боли.

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Девушка схватить нож и ударила мужчину в ключицу, однако это его не остановило. Все это видела дочь, которая плакала и очень сильно кричала. На ее крики и прибежали гости, которые спасли жертву. Сейчас она находится в больниц с перелом челюсти в трех местах, сломанной глазной костью. Врачи не смогли спасти ребенка, которого ждала женщина. Мужчина свою вину отрицает.