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Среда, 27 октября, 2021
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В Новосибирске мужчина почти 4 месяца насиловал 12-летнюю девочку

Александр Ильин

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В Новосибирске полицейские задержали 31-летнего местного жителя, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Об этом сообщает СК по региону.

Следователи выяснили, что мужчина, находясь с пострадавшей в одной квартире в Кировском районе города, с июня по сентябрь 2021 года насиловал ребёнка. 

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

В полиции возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Расследование продолжается. 

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