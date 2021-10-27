В Новосибирске мужчина почти 4 месяца насиловал 12-летнюю девочку

В Новосибирске полицейские задержали 31-летнего местного жителя, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Об этом сообщает СК по региону.

Следователи выяснили, что мужчина, находясь с пострадавшей в одной квартире в Кировском районе города, с июня по сентябрь 2021 года насиловал ребёнка.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

В полиции возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Расследование продолжается.