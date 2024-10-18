В новом жилом квартале «Дягилев» на 40% выполнено устройство фундаментной плиты корпуса №1

Девелоперская компания «Мармакс» продолжает вести активные строительные работы на территории жилых комплексов «Дягилев», «Манхэттен», «Медный», «Арт Кварталы», «Голландия», а также резиденции «Поляна».

В новом жилом квартале «Дягилев» уже на 40% выполнено устройство фундаментной плиты корпуса № 1, гидроизоляция под фундаментные плиты корпусов № 1 и 2 завершена на 90%. В проекте закончен монтаж башенного крана, а также бетонная подготовка под фундаментные плиты корпусов 1 и 2.

«Это новый жилой комплекс нашей компании, который будет выполнен в контрастных решениях, полностью откликаясь современных трендам, но при этом на удалении от активного городского ритма. Архитектурная концепция проекта выдержана в урбанистическом минимализме и гармонично впишется в окружающую среду, – комментирует Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс». – В квартале будут представлены лоты площадью от 31 до 102 кв. м с разнообразными планировочными решениями, включая квартиры с террасами и балконами. Сейчас в проекте можно получить скидку на квартиру до 2%».

В резиденции загородной жизни «Поляна» на 35% выполнена каменная кладка таунхаусов. Для корпусов 1 и 2 полностью заложен фундамент, цоколь корпуса 2 завершен на 30%. В корпусе 3 готовность фундамента уже достигает 80%.

В 1 и 2 корпусах городского квартала «Манхэттен» на 35% выполнено благоустройство территории. Готовность отделочных работ составляет 85%, остекление первого этажа завершено на 90%. Продолжаются работы по обеспечению внешних сетей газоснабжения (40%), а также по водоснабжению и водоотведению по паркингу (90%). В третьем корпусе проекта полностью завершено устройство железобетонного каркаса семнадцатого этажа, на 50% выполнена каменная кладка десятого этажа жилой части дома. Продолжается выполнение фасадных работ, лицевой каменной кладки первого этажа жилой части дома (80%), а также полностью завершен монтаж вентиляционных блоков жилой части дома.

В резиденции «Медный» ведутся работы по облицовке фасада кирпичом. В проекте завершена обратная засыпка пазух котлована. Помимо этого, на 38% выполнена кирпичная кладка стен и перегородок.

В жилом комплексе «Арт Кварталы» на 65% выполнено устройство железобетонного каркаса второго этажа секции А5, на 38% готово устройство фундаментной плиты секции А2 и А1. Готовность котлована в проекте достигает 80%, устройство фундаментой плиты секции А4 и А3 – 38%.

В 3 очереди паркового квартала «Голландия» полностью завершена облицовка наружных стен секции А, на 55% выполнена штукатурка стен. Готовность устройства мокрого фасада составляет 80%, устройство системы отопления с установкой радиаторов выполнено на 65%. Продолжаются работы по монтажу кронштейнов и корзин для кондиционеров (50%), а также завершается остекление секций А, Б и В.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, а также профессиональной команде компания возводит качественные современные жилые комплексы и создает комфортную среду.

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