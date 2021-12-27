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Понедельник, 27 декабря, 2021
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В новогодние праздники отделения Почты России в Рязанской области будут работать по измененному графику

7info 2

31 декабря почтовые отделения по всей области будут работать по графику воскресенья. Рязанский Главпочтамт (г. Рязань, ул. Почтовая, д.49) будет принимать клиентов с 9-00 до 18-00.

1, 2 и 7 января станут выходными для всех рязанских отделений. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с Рязанским региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.

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Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические издания, для некоторых сельских отделений может быть установлен другой режим работы.

Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте или в мобильном приложении компании. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.

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