В одной из школ Нижнего Тагила учитель ОБЖ бил пятиклассников ладонью по лицу и палкой по ногам.
Видеозапись из класса опубликована в телеграм-канале E1.RU. Инцидент произошел 9 марта.
«Мы в шоке от происходящего! Вы только посмотрите, что позволяет себе учитель. Таких, как он, на пушечный выстрел нельзя к детям подпускать», — возмутился родитель одного из учащихся.
В полиции уточнили, что к ним пока не поступало обращений с жалобой на преподавателя.
Местные жители отреагировали на видео неоднозначно. Большая часть горожан вступилась за педагога.
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