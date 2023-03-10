В одной из школ Нижнего Тагила учитель ОБЖ бил пятиклассников ладонью по лицу и палкой по ногам.

Видеозапись из класса опубликована в телеграм-канале E1.RU. Инцидент произошел 9 марта.

«Мы в шоке от происходящего! Вы только посмотрите, что позволяет себе учитель. Таких, как он, на пушечный выстрел нельзя к детям подпускать», — возмутился родитель одного из учащихся.

В полиции уточнили, что к ним пока не поступало обращений с жалобой на преподавателя.

Местные жители отреагировали на видео неоднозначно. Большая часть горожан вступилась за педагога.