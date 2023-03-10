Пятница, 10 марта, 2023
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В Нижнем Тагиле учитель давал пощечины и бил учеников палкой по ногам

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В одной из школ Нижнего Тагила учитель ОБЖ бил пятиклассников ладонью по лицу и палкой по ногам.

Видеозапись из класса опубликована в телеграм-канале E1.RU. Инцидент произошел 9 марта.

«Мы в шоке от происходящего! Вы только посмотрите, что позволяет себе учитель. Таких, как он, на пушечный выстрел нельзя к детям подпускать», — возмутился родитель одного из учащихся.

В полиции уточнили, что к ним пока не поступало обращений с жалобой на преподавателя.

Местные жители отреагировали на видео неоднозначно. Большая часть горожан вступилась за педагога.

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