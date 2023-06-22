В Нижнем Тагиле мать бросила четверых детей в ужасных условиях

У многодетной матери в Нижнем Тагиле забрали четверых детей, поскольку она часто оставляла их в ужасных условиях, пишет E1.RU.

По словам соседей, женщина страдает алкоголизмом и бросает малышей на всю ночь. В ее полуразрушенной квартире грязно. Дети вынуждены сидеть на отвратительном матрасе. Среди них есть младенец.

«Лежа на грязном матрасе, завернутом в покрывало, малыш хлопает глазами не понимая, что вообще происходит вокруг», – пояснил один из очевидцев.

В полиции пояснили, что детей уже изъяли. Семья состоит на профилактическом учете. Мать уже привлекли к административной ответственности. Малышей пометили в центр социальной помощи, их судьба решается.