Четверг, 8 сентября, 2022
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В Нижнем Новгороде осудили «чёрных риелторов»

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Фото: сайт СУ СК РФ по Рязанской области

В Нижнем Новгороде суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Подробности сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Ленинским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении трёх мужчин — «чёрных риелторов». Они признаны виновными в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретённого лицом в результате совершения им преступления).

Организованная группа, в которую входили риелтор, а также бывший участковый уполномоченный полиции, завладела обманным путём 3 квартирами граждан, переоформив их на подставных лиц, которыми и являлись осуждённые, зарегистрировав на них переход права собственности, причинив тем самым ущерб на 5 млн руб.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 7,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом от 100 до 300 тыс. руб.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в отношении иных подсудимых Ленинским районным судом г. Нижнего Новгорода был постановлен обвинительный приговор.

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