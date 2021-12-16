В Нижнем Новгороде «чёрный копатель» расстрелял полуголую жену в прямом эфире

В Сормовском районе Нижнего Новгорода 20-летний мужчина произвёл не менее трёх выстрелов из огнестрельного оружия в свою гражданскую жену, транслируя происходящее в прямом эфире, сообщает издание «Сети НН».

На опубликованных кадрах видно, как на полу лежит полуголая девушка с ранениями в животе и ноге. Пострадавшая просит о пощаде, но злоумышленник отвечает, что девушка «уже инвалид». Вскоре мужчина сам свёл счёты с жизнью.

Уточняется, что нижегородке удалось вызвать полицию. Девушку в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу. В настоящий момент она прикована к инвалидному креслу.

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Как рассказал адвокат потерпевший, она намерена потребовать у родственников стрелявшего один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

По данным СМИ, оружие мужчина нашёл на раскопках, он является «чёрным копателем».