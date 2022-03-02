В Нижнем Новгороде «черная вдова» убила трех своих мужей

Суд вынес приговор 50-летней жительнице Нижнего Новгорода, которая убила трех своих мужей, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

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Как стало известно, последней жертвой «черной вдовы» стал 62-летний мужчина. Он отмечал день рождения и устроил застолье. В разгар попойки супруг приревновал возлюбленную к соседу.

Парочка поссорилась, и злоумышленница ударила мужа ножом. Потерпевший скончался на месте.

Как выяснилось позже, буйная дама уже расправилась с двумя предыдущими супругами, причем в том же доме и уже отбыла за это наказание. На этот раз ее приговорили к 12 годам лишения свободы.