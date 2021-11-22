В Нижегородской области отменили приговор родителям за секс при детях

Апелляционная инстанция Нижегородского областного суда отменила приговор родителям из Городца за насильственные действия сексуального характера в отношении детей, пишет Криминальная хроника.

Органы опеки выяснили, что супруги неоднократно вступали в половые отношения при своих малолетних детях 2013 и 2015 годов рождения. Также злоумышленники устраивали «семейные» просмотры порнографии.

О случившемся стало известно после того, как отец побил одного из детей. Мальчиков изъяли у родителей и поместили в интернат. Там они стали играть во «взрослые игры», что и заинтересовало воспитателей.

По приговору суда папа получил 13 лет и 1 месяц колонии строгого режима, а мама — 12 лет.