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Понедельник, 22 ноября, 2021
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В Нижегородской области отменили приговор родителям за секс при детях

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Апелляционная инстанция Нижегородского областного суда отменила приговор родителям из Городца за насильственные действия сексуального характера в отношении детей, пишет Криминальная хроника.

Органы опеки выяснили, что супруги неоднократно вступали в половые отношения при своих малолетних детях 2013 и 2015 годов рождения. Также злоумышленники устраивали «семейные» просмотры порнографии.

О случившемся стало известно после того, как отец побил одного из детей. Мальчиков изъяли у родителей и поместили в интернат. Там они стали играть во «взрослые игры», что и заинтересовало воспитателей.

По приговору суда папа получил 13 лет и 1 месяц колонии строгого режима, а мама — 12 лет.

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