В населённых пунктах возле горящих рязанских лесов дежурят машины скорой помощи

И.о. министра здравоохранения Рязанской области призвал жителей региона соблюдать правила безопасности при задымлении.
Глава рязанского минздрава напомнил правила безопасности.
Нужно сократить до минимума пребывание на открытом воздухе, плотно закрыть двери и окна. При необходимости выйти на улицу использовать влажные маски из марли. Если Вы заметили признаки отравления у кого-то из окружающих, нужно сразу же вызвать скорую помощь. Признаки отравления — нетвёрдая походка, затруднённая речь, потеря сознания и повышение артериального давления. Следует пить как можно больше воды, на окна вывесить мокрые простыни. Пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями нужно выполнять назначения врача. Детей по возможности необходимо оставить дома или вывезти в незадымлённые места.
Автомобилистов глава регионального минздрава призвал к особой внимательности на дорогах.